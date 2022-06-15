ЕС активизирует энергетическое сотрудничество с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Евросоюз ищет способы сократить свою зависимость от российских энергоносителей и расширяет сотрудничество с Израилем. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что ЕС продолжает подготовку к реализации двух крупных инфраструктурных проектов, предназначенных для укрепления энергетических связей с Израилем: газовый и водородный трубопровод в Восточном Средиземноморье и подводный силовой кабель связывает Израиль с Кипром и Грецией.
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"С начала войны россия намеренно прекратила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию, голландские и датские компании на месть за нашу поддержку Украины, - сказала фон дер Ляйен во время посещения университета на юге Израиля. - Но поведение Кремля только укрепило наше Израильское газовое месторождение "Кариш" граничит с ливанским месторождением "Кана", и страны уже много лет не могут поделить шельф.
Морская граница между двумя соседями, формально находящимися в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена. Ливан и Израиль отрицают участок шельфа в 856 кв. км – каждая из сторон считает его своим. Переговоры по демаркации морской границы каждый раз заходят в тупик. Последнюю попытку предпринимали в мае 2021 года.
Стороны продолжают искать компромисс, чтобы начать добычу природного газа, который затем может экспортироваться в Европу.
Напомним
Израиль призывает граждан покинуть Турцию из-за угрозы со стороны Ирана.