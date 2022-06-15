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19:03 • 31301 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 93562 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 64099 просмотра

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15 марта, 11:23 • 78342 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ЕС активизирует энергетическое сотрудничество с Израилем

ЕС активизирует энергетическое сотрудничество с Израилем

Киев • УНН

 • 143282 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Евросоюз ищет способы сократить свою зависимость от российских энергоносителей и расширяет сотрудничество с Израилем. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что ЕС продолжает подготовку к реализации двух крупных инфраструктурных проектов, предназначенных для укрепления энергетических связей с Израилем: газовый и водородный трубопровод в Восточном Средиземноморье и подводный силовой кабель связывает Израиль с Кипром и Грецией.

Цитата

"С начала войны россия намеренно прекратила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию, голландские и датские компании на месть за нашу поддержку Украины, - сказала фон дер Ляйен во время посещения университета на юге Израиля. - Но поведение Кремля только укрепило наше Израильское газовое месторождение "Кариш" граничит с ливанским месторождением "Кана", и страны уже много лет не могут поделить шельф.

Морская граница между двумя соседями, формально находящимися в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не установлена. Ливан и Израиль отрицают участок шельфа в 856 кв. км – каждая из сторон считает его своим. Переговоры по демаркации морской границы каждый раз заходят в тупик. Последнюю попытку предпринимали в мае 2021 года.

Стороны продолжают искать компромисс, чтобы начать добычу природного газа, который затем может экспортироваться в Европу.

Напомним

Израиль призывает граждан покинуть Турцию из-за угрозы со стороны Ирана.

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