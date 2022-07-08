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Украина может помочь снизить энергоцены в Европе – Зеленский

Украина может помочь снизить энергоцены в Европе – Зеленский

Киев • УНН

 • 100049 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Все европейские соседи Украины могут получить благодаря украинскому электричеству новую энергетическую стабильность. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Словении, пишет УНН.

Детали

"Если бы российское руководство действительно стремилось ослабить кого-то другого, а не Европу, как они утверждают, то москва не била бы по кошелькам жителей даже тех стран Европы, которые до последнего пытались быть дружественными к россии, и не пыталась сломать внутреннюю социальную стабильность европейских государств. Но благодаря сотрудничеству с Украиной Европейский Союз может защититься, в том числе от таких вызовов", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что Украина присоединилась к единой европейской энергосистеме.

Как заявил президент, у государства есть значительный профицит в производстве электричества, даже сейчас, когда "российские мародеры разбирают и вывозят из оккупированных районов Украины солнечные электростанции и своими действиями существенно ограничили нашу угольную генерацию".

Украина начала экспорт электричества в Румынию и Словакию по цене значительно ниже, чем в ЕС.

"Мы можем быстро повысить экспорт в десять и более раз, и это поможет заместить украинским электричеством существенную часть европейского импорта российского газа. Все европейские соседи Украины могут получить благодаря нашему электричеству новую энергетическую стабильность, а, следовательно, и снижение энергоцен в Европе". (...) Помним и об украинских газовых хранилищах – наиболее удобные для нашего региона, большие по объему, а, значит, способные усилить европейский газовый рынок и сделать Европейский Союз более подготовленным к прохождению зимних сезонов", - сказал Зеленский.

Напомним

30 июня Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию и только за первый день заработала на этом 10 млн грн.

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