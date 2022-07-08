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Україна може допомогти знизити енергоціни в Європі – Зеленський

Україна може допомогти знизити енергоціни в Європі – Зеленський

Київ • УНН

 • 100052 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Усі європейські сусіди України можуть отримати завдяки українській електриці нову енергетичну стабільність. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Словенії, пише УНН.

Деталі

"Якби російське керівництво справді прагнуло послабити когось іншого, а не Європу, як вони стверджують, то москва не била б по гаманцях мешканців навіть тих країн Європи, які до останнього намагалися бути дружніми до росії, і не намагалась би зламати внутрішню соціальну стабільність європейських держав. Але завдяки співпраці з Україною Європейський Союз може захиститися, зокрема й від таких викликів", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що Україна приєдналася до єдиної європейської енергосистеми.

Як заявив президент, держава має значний профіцит у виробництві електрики, навіть зараз, коли "російські мародери розбирають і вивозять з окупованих районів України сонячні електростанції і своїми діями суттєво обмежили нашу вугільну генерацію".

Україна розпочала експорт електрики в Румунію та Словаччину за ціною, яка значно нижча, ніж в ЄС.

"Ми можемо швидко підвищити експорт у десять і більше разів, і це допоможе замістити українською електрикою суттєву частину європейського імпорту російського газу. Всі європейські сусіди України можуть отримати завдяки нашій електриці нову енергетичну стабільність, а, отже, і зниження енергоцін у Європі . (...) Памʼятаймо і про українські газові сховища – найбільш зручні для нашого регіону, великі за обсягом, а, отже, здатні посилити європейський газовий ринок і зробити Європейський Союз більш підготовленим до проходження зимових сезонів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

30 червня Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії і лише за перший день заробила на цьому 10 млн грн.

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