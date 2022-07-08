Україна може допомогти знизити енергоціни в Європі – Зеленський

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"Якби російське керівництво справді прагнуло послабити когось іншого, а не Європу, як вони стверджують, то москва не била б по гаманцях мешканців навіть тих країн Європи, які до останнього намагалися бути дружніми до росії, і не намагалась би зламати внутрішню соціальну стабільність європейських держав. Але завдяки співпраці з Україною Європейський Союз може захиститися, зокрема й від таких викликів", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що Україна приєдналася до єдиної європейської енергосистеми.

Як заявив президент, держава має значний профіцит у виробництві електрики, навіть зараз, коли "російські мародери розбирають і вивозять з окупованих районів України сонячні електростанції і своїми діями суттєво обмежили нашу вугільну генерацію".

Україна розпочала експорт електрики в Румунію та Словаччину за ціною, яка значно нижча, ніж в ЄС.

"Ми можемо швидко підвищити експорт у десять і більше разів, і це допоможе замістити українською електрикою суттєву частину європейського імпорту російського газу. Всі європейські сусіди України можуть отримати завдяки нашій електриці нову енергетичну стабільність, а, отже, і зниження енергоцін у Європі . (...) Памʼятаймо і про українські газові сховища – найбільш зручні для нашого регіону, великі за обсягом, а, отже, здатні посилити європейський газовий ринок і зробити Європейський Союз більш підготовленим до проходження зимових сезонів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

30 червня Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії і лише за перший день заробила на цьому 10 млн грн.