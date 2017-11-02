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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62806 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131956 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108251 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110761 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108740 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101405 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106049 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102798 просмотра

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Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме

Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме

Киев  •  УНН

 • 17738 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о двустороннем безвизовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента по итогам переговоров Президента Петра Порошенко и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, передает УНН.

"Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об отмене визовых требований", - говорится в сообщении.

Как отмечается, только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев.

Также стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.

"Подписание документа будет способствовать развитию сотрудничества между Украиной и ОАЭ во всех сферах культуры и искусства, обмена информацией о мерах, направленных на защиту и сохранение национального культурного наследия, а также популяризации национальных культур Украины и ОАЭ", - говорится в сообщении.

Кроме того, был подписан Меморандум о взаимопонимании между ГКАУ и Космическим агентством ОАЭ в сфере исследования космоса.

"Документ предусматривает развитие взаимного промышленного, научного и технического обмена в области исследования космического пространства", - отметили в АП.

Как сообщал УНН, Украина и Саудовская Аравия договорились о снижении стоимости виз.

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