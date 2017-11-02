Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о двустороннем безвизовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента по итогам переговоров Президента Петра Порошенко и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, передает УНН.
"Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об отмене визовых требований", - говорится в сообщении.
Как отмечается, только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев.
Также стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.
"Подписание документа будет способствовать развитию сотрудничества между Украиной и ОАЭ во всех сферах культуры и искусства, обмена информацией о мерах, направленных на защиту и сохранение национального культурного наследия, а также популяризации национальных культур Украины и ОАЭ", - говорится в сообщении.
Кроме того, был подписан Меморандум о взаимопонимании между ГКАУ и Космическим агентством ОАЭ в сфере исследования космоса.
"Документ предусматривает развитие взаимного промышленного, научного и технического обмена в области исследования космического пространства", - отметили в АП.
Как сообщал УНН, Украина и Саудовская Аравия договорились о снижении стоимости виз.