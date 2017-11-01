Украина и Саудовская Аравия договорились о снижении стоимости виз
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украина и Саудовская Аравия договорились о решительном снижение платы за визы. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Саудовской Аравии, передает УНН.
"Были достигнуты очень важные договоренности об упрощении визового режима. Мы с королем договорились о том, что мы решительно снижаем ставки платы сборов за визы и движемся для того, чтобы обеспечить и облегчить контакты между людьми, облегчить возможность для бизнесменов, предпринимателей, туристов для того, чтобы саудиты открывали фантастическую Украину, а украинцы имели возможность путешествовать в Саудовской Аравии", - подчеркнул Президент.
П.Порошенко отметил, что с удивлением узнал о том, что сегодня визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и в соответствии с Украины в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими для саудитов.
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