Украина и Саудовская Аравия договорились о снижении стоимости виз

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 575 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63038 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132134 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108304 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110807 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108778 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101434 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106068 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102808 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147546 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украина и Саудовская Аравия договорились о снижении стоимости виз

Украина и Саудовская Аравия договорились о снижении стоимости виз

Киев  •  УНН

 • 18949 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украина и Саудовская Аравия договорились о решительном снижение платы за визы. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Саудовской Аравии, передает УНН.

"Были достигнуты очень важные договоренности об упрощении визового режима. Мы с королем договорились о том, что мы решительно снижаем ставки платы сборов за визы и движемся для того, чтобы обеспечить и облегчить контакты между людьми, облегчить возможность для бизнесменов, предпринимателей, туристов для того, чтобы саудиты открывали фантастическую Украину, а украинцы имели возможность путешествовать в Саудовской Аравии", - подчеркнул Президент.

П.Порошенко отметил, что с удивлением узнал о том, что сегодня визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и в соответствии с Украины в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими для саудитов.

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