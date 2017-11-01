Україна й Саудівська Аравія домовилися про зниження вартості віз

"Були досягнуті дуже важливі домовленості щодо спрощення візового режиму. Ми з королем домовилися про те, що ми рішуче знижуємо ставки плати зборів за візи і рухаємося для того, щоб забезпечити і полегшити контакти між людьми, полегшити можливість для бізнесменів, підприємців, туристів для того, щоб саудіти відкривали фантастичну Україну, а українці мали можливість подорожувати до Саудівської Аравії", - наголосив Президент.

П.Порошенко зазначив, що з подивом дізнався про те, що на сьогодні візи до Саудівської Аравії є найдорожчими серед усіх країн світу для українців і відповідно до України з Саудівської Аравії є найдорожчими для саудітів.

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