Порошенко запросив саудівські компанії взяти участь у приватизації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів переговори з Керуючим директором Публічного інвестиційного фонду Королівства Саудівська Аравія Ясіром бін Османом Ар-Румаяном, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
У ході зустрічі сторони обговорили можливості подальшого розширення інвестиційного співробітництва між Україною і Саудівською Аравією.
“Ми вітаємо участь саудівського капіталу державної і приватної форми в реалізації привабливих взаємовигідних проектів на території України, зокрема у таких сферах як літакобудування, сільське господарство, суднобудування, оборонна промисловість, енергетика, туристично-рекреаційна інфраструктура, а також у процесі приватизації в нашій країні”, — наголосив Петро Порошенко.
Президент України поінформував саудівську сторону про хід реалізації реформ в Україні та заходи, спрямовані на покращення бізнес клімату та підвищення інвестиційної привабливості України.
Він також запросив саудівські компанії взяти участь у приватизації в Україні.
Нагадаємо, Порошенко прибув з дводенним візитом до Саудівської Аравії.