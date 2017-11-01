Порошенко запросив саудівські компанії взяти участь у приватизації в Україні

У ході зустрічі сторони обговорили можливості подальшого розширення інвестиційного співробітництва між Україною і Саудівською Аравією.

“Ми вітаємо участь саудівського капіталу державної і приватної форми в реалізації привабливих взаємовигідних проектів на території України, зокрема у таких сферах як літакобудування, сільське господарство, суднобудування, оборонна промисловість, енергетика, туристично-рекреаційна інфраструктура, а також у процесі приватизації в нашій країні”, — наголосив Петро Порошенко.

Президент України поінформував саудівську сторону про хід реалізації реформ в Україні та заходи, спрямовані на покращення бізнес клімату та підвищення інвестиційної привабливості України.

Він також запросив саудівські компанії взяти участь у приватизації в Україні.

Нагадаємо, Порошенко прибув з дводенним візитом до Саудівської Аравії.