Порошенко прибув з дводенним візитом до Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко прибув з дводенним офіційним візитом до Королівства Саудівська Аравія, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава Української держави проведе переговори з керівництвом Саудівської Аравії – Королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом та Спадкоємним принцем, Віце-прем’єр-міністром, Міністром оборони Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
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Під час зустрічей відбудеться обговорення питань двостороннього інвестиційного, торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва.