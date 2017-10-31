Порошенко прибув з дводенним візитом до Саудівської Аравії

Глава Української держави проведе переговори з керівництвом Саудівської Аравії – Королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом та Спадкоємним принцем, Віце-прем’єр-міністром, Міністром оборони Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

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Під час зустрічей відбудеться обговорення питань двостороннього інвестиційного, торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва.