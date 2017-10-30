Порошенко здійснить візит до Саудівської Аравії і ОАЕ

"У програмі візиту — переговори глави Української держави з керівництвом Саудівської Аравії – королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом та спадкоємним принцем, віце-прем’єр-міністром, міністром оборони Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом", - сказано у повідомленні.

Під час зустрічей сторони обговорять питання двосторонньої інвестиційного, торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва.

А 1-2 листопада Президент здійснить робочий візит до ОАЕ.

"Програмою візиту передбачені переговори Глави Української держави зі спадкоємним принцем Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних Сил ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, прем’єр-міністром ОАЕ, міністром оборони ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом", - сказано у повідомленні.

Планується обговорення широкого спектру питань двостороннього співробітництва у політичній, безпековій та інвестиційній сферах.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко затвердив зміни до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій, підписавши відповідний закон.