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Порошенко здійснить візит до Саудівської Аравії і ОАЕ

Порошенко здійснить візит до Саудівської Аравії і ОАЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко здійснить офіційні візити до Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

"У програмі візиту — переговори глави Української держави з керівництвом Саудівської Аравії – королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом та спадкоємним принцем, віце-прем’єр-міністром, міністром оборони Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом", - сказано у повідомленні.

Під час зустрічей сторони обговорять питання двосторонньої інвестиційного, торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва.

А 1-2 листопада Президент здійснить робочий візит до ОАЕ.

"Програмою візиту передбачені переговори Глави Української держави зі спадкоємним принцем Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних Сил ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, прем’єр-міністром ОАЕ, міністром оборони ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом", - сказано у повідомленні.

Планується обговорення широкого спектру питань двостороннього співробітництва у політичній, безпековій та інвестиційній сферах.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко затвердив зміни до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій, підписавши відповідний закон.

 

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