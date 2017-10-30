Порошенко здійснить візит до Саудівської Аравії і ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко здійснить офіційні візити до Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
"У програмі візиту — переговори глави Української держави з керівництвом Саудівської Аравії – королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом та спадкоємним принцем, віце-прем’єр-міністром, міністром оборони Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом", - сказано у повідомленні.
Під час зустрічей сторони обговорять питання двосторонньої інвестиційного, торговельно-економічного та військово-технічного співробітництва.
А 1-2 листопада Президент здійснить робочий візит до ОАЕ.
"Програмою візиту передбачені переговори Глави Української держави зі спадкоємним принцем Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних Сил ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, прем’єр-міністром ОАЕ, міністром оборони ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом", - сказано у повідомленні.
Планується обговорення широкого спектру питань двостороннього співробітництва у політичній, безпековій та інвестиційній сферах.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко затвердив зміни до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій, підписавши відповідний закон.