Порошенко совершит визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко осуществит официальные визиты в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
"В программе визита - переговоры главы Украинского государства с руководством Саудовской Аравии - королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследственным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом", - говорится в сообщении.
Во время встреч стороны обсудят вопросы двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.
А 1-2 ноября Президент осуществит рабочий визит в ОАЭ.
"Программой визита предусмотрены переговоры главы украинского государства с наследственным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном и вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, министром обороны ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактум", - говорится в сообщении.
Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества в политической, безопасности и инвестиционной сферах.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко утвердил изменения в Бюджетный кодекс по повышению пенсий, подписав соответствующий закон.