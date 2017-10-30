Порошенко совершит визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ

"В программе визита - переговоры главы Украинского государства с руководством Саудовской Аравии - королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследственным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом", - говорится в сообщении.

Во время встреч стороны обсудят вопросы двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.

А 1-2 ноября Президент осуществит рабочий визит в ОАЭ.

"Программой визита предусмотрены переговоры главы украинского государства с наследственным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном и вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, министром обороны ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактум", - говорится в сообщении.

Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества в политической, безопасности и инвестиционной сферах.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко утвердил изменения в Бюджетный кодекс по повышению пенсий, подписав соответствующий закон.