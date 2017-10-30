Порошенко совершит визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29910 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95616 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149279 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113683 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114770 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111482 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103514 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106820 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103371 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151877 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Порошенко совершит визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Порошенко совершит визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Киев  •  УНН

 • 10542 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко осуществит официальные визиты в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

"В программе визита - переговоры главы Украинского государства с руководством Саудовской Аравии - королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследственным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом", - говорится в сообщении.

Во время встреч стороны обсудят вопросы двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.

А 1-2 ноября Президент осуществит рабочий визит в ОАЭ.

"Программой визита предусмотрены переговоры главы украинского государства с наследственным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном и вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, министром обороны ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактум", - говорится в сообщении.

Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества в политической, безопасности и инвестиционной сферах.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко утвердил изменения в Бюджетный кодекс по повышению пенсий, подписав соответствующий закон.

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