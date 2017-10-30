Президент схвалив зміни до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій

"Закон уточнює перелік видатків, що здійснюються на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян з Державного бюджету України та місцевих бюджетів", - йдеться у повідомленні.

Зазначений закон, як зазначається, системно пов’язаний із законом України також від 3 жовтня "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", реалізація його норм дозволить визначити джерела фінансового забезпечення окремих соціальних виплат та розмежувати зазначені видатки між бюджетами.

Документ набирає чинності одночасно із законом також від 3 жовтня щодо змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій.

Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій" був прийнятий парламентом за основу та в цілому 3 жовтня 255 голосами.