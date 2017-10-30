Президент одобрил изменения в Бюджетный кодекс по повышению пенсий

"Закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов", - говорится в сообщении.

Указанный закон, как отмечается, системно связан с законом Украины также от 3 октября "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами.

Документ вступает в силу одновременно с законом также от 3 октября относительно изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" был принят парламентом за основу и в целом 3 октября 255 голосами.