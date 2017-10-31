Порошенко прибыл с двухдневным визитом в Саудовскую Аравию
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава Украинского государства проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии - Королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, Вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.
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Во время встреч состоится обсуждение вопросов двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.