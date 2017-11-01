Порошенко пригласил саудовские компании принять участие в приватизации в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29910 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95611 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149275 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113682 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114769 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111481 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103513 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106820 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103371 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151876 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Порошенко пригласил саудовские компании принять участие в приватизации в Украине

Порошенко пригласил саудовские компании принять участие в приватизации в Украине

Киев  •  УНН

 • 8878 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Управляющим директором Открытого инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия Ясиром бин Османом Ар-Румаяном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.

"Мы приветствуем участие саудовского капитала государственной и частной формы в реализации привлекательных взаимовыгодных проектов на территории Украины, в частности в таких сферах как самолетостроение, сельское хозяйство, судостроение, оборонная промышленность, энергетика, туристско-рекреационная инфраструктура, а также в процессе приватизации в нашей стране" , - отметил Петр Порошенко.

Президент Украины проинформировал саудовскую сторону о ходе реализации реформ в Украине и меры, направленные на улучшение бизнес климата и повышение инвестиционной привлекательности Украины.

Он также пригласил саудовские компании принять участие в приватизации в Украине.

Напомним, Порошенко прибыл с двухдневным визитом в Саудовскую Аравию.

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