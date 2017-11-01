Порошенко пригласил саудовские компании принять участие в приватизации в Украине

В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.

"Мы приветствуем участие саудовского капитала государственной и частной формы в реализации привлекательных взаимовыгодных проектов на территории Украины, в частности в таких сферах как самолетостроение, сельское хозяйство, судостроение, оборонная промышленность, энергетика, туристско-рекреационная инфраструктура, а также в процессе приватизации в нашей стране" , - отметил Петр Порошенко.

Президент Украины проинформировал саудовскую сторону о ходе реализации реформ в Украине и меры, направленные на улучшение бизнес климата и повышение инвестиционной привлекательности Украины.

Он также пригласил саудовские компании принять участие в приватизации в Украине.

Напомним, Порошенко прибыл с двухдневным визитом в Саудовскую Аравию.