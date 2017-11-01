Порошенко пригласил саудовские компании принять участие в приватизации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Управляющим директором Открытого инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия Ясиром бин Османом Ар-Румаяном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.
"Мы приветствуем участие саудовского капитала государственной и частной формы в реализации привлекательных взаимовыгодных проектов на территории Украины, в частности в таких сферах как самолетостроение, сельское хозяйство, судостроение, оборонная промышленность, энергетика, туристско-рекреационная инфраструктура, а также в процессе приватизации в нашей стране" , - отметил Петр Порошенко.
Президент Украины проинформировал саудовскую сторону о ходе реализации реформ в Украине и меры, направленные на улучшение бизнес климата и повышение инвестиционной привлекательности Украины.
Он также пригласил саудовские компании принять участие в приватизации в Украине.
Напомним, Порошенко прибыл с двухдневным визитом в Саудовскую Аравию.