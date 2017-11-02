Україна і ОАЕ домовились про безвізовий режим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Україна і Об'єднані Арабські Емірати домовились про двосторонній безвізовий режим. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента за результатами переговорів Президента Петра Порошенка та прем'єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай шейха Мухаммеда бін Рашида Аль Мактума, передає УНН.
"Було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про скасування візових вимог", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців.
Також сторони підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері культури.
"Підписання документа сприятиме розвитку співробітництва між Україною та ОАЕ в усіх сферах культури та мистецтва, обміну інформацією про заходи, спрямовані на захист та збереження національної культурної спадщини, а також популяризації національних культур України та ОАЕ", - сказано у повідомленні.
Крім того, було підписано Меморандум про взаєморозуміння між ДКАУ та Космічним агентством ОАЕ у сфері дослідження космосу.
"Документ передбачає розвиток взаємного промислового, наукового і технічного обміну в сфері дослідження космічного простору", - зазначили в АП.
Як повідомляв УНН, Україна й Саудівська Аравія домовилися про зниження вартості віз.