Украина и Франция обсудили совместное производство патрульных катеров

"С министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников. Уникальность - алюминиевые корабли, производство которых пока отсутствует в Украине", - отметил Аваков.

Он описал катера как "легкие и маневренные для мониторинга границы и спецопераций".

Ранее экс-глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что для создания в Азовском и Черном морях мощной и мобильной группировки пограничных кораблей и катеров Украина ведет переговоры с французской стороной о покупке 22 современных патрульных кораблей.

Кроме того, по данным пресс-службы МВД, министр внутренних дел во время визита на авиашоу во Францию анонсировал приобретение МВД 13 украинских самолетов Ан-178.