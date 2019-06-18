Украина и Франция обсудили совместное производство патрульных катеров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр финансов Франции Бруно ле Мэр обсудили совместное производство в Украине патрульных катеров для пограничников. Об этом глава МВД сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"С министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников. Уникальность - алюминиевые корабли, производство которых пока отсутствует в Украине", - отметил Аваков.
Он описал катера как "легкие и маневренные для мониторинга границы и спецопераций".
Ранее экс-глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил, что для создания в Азовском и Черном морях мощной и мобильной группировки пограничных кораблей и катеров Украина ведет переговоры с французской стороной о покупке 22 современных патрульных кораблей.
Кроме того, по данным пресс-службы МВД, министр внутренних дел во время визита на авиашоу во Францию анонсировал приобретение МВД 13 украинских самолетов Ан-178.