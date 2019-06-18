МВС придбає 13 літаків Ан-178 - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України закупить 13 українських літаків Ан-178. Про це повідомив очільник МВС Арсен Аваков під час виступу на французському авіасалоні Paris Air Show, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
“Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії та рятувальників ДСНС. Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих”, — заявив міністр.
Зазначається, що “через три роки літаки вже будуть на службі”, а вже цієї осені відбудуться демонстраційні польоти Ан-178 для МВС.
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Також очільник міністерства внутрішніх справ наголосив, що за технічними характеристиками даний літак — найкращий у своєму класі.
“Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він використовуватиметься ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак”, — сказав він.
Президент авіаконцерну “Антонов” Олександр Донець розповів, що робота над виготовленням літаків наразі триває.
“Ми досягли консенсусу з технологічних моментів, пов’язаних з комплектацією цієї машини. Реальна робота над літаками вже почалася. Це буде сучасний цифровий літак з сертифікатом експлуатації” — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Кабмін розширив перелік підтримуваних державою літакобудівних підприємств.