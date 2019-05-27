У РФ подали в суд на український авіаконцерн "Антонов"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Публічне акціонерне товариство "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) подала в суд на український державний авіаційний концерн "Антонов". Про це йдеться в матеріалах судової картотеки, передає УНН.
Так, заява була направлена в Арбітражний суд Москви 23 травня.
В якості третіх осіб виступають Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби №46 по Москві і "ОАК-Антонов" - спільне підприємство ОАК і "Антонова".
Матеріали, що роз'яснюють суть претензій, в картотеці поки не опубліковані.
Нагадаємо, в 2015 році кабінет міністрів повідомив про вихід державного авіабудівного концерну "Антонов" зі спільного російсько-українського підприємства ТОВ "ОАК-Антонов".