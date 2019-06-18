МВД приобретет 13 самолетов Ан-178 - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Министерство внутренних дел Украины закупит 13 украинских самолетов Ан-178. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков во время выступления на французском авиасалоне Paris Air Show, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих”, — заявил министр.
Отмечается, что “через три года самолеты уже будут на службе”, а уже этой осенью состоятся демонстрационные полеты Ан-178 для МВД.
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Также глава министерства внутренних дел отметил, что по техническим характеристикам данный самолет — лучший в своем классе.
“Ан-178 подходит нам по всем техническим характеристикам. Он будет использоваться ГСЧС для пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии, начиная с десантирования, заканчивая перевозками. Это классический военно-транспортный самолет”, — сказал он.
Президент авиаконцерна “Антонов” Александр Донец рассказал, что работа над изготовлением самолетов пока продолжается.
“Мы достигли консенсуса по технологических моментов, связанных с комплектацией этой машины. Реальная работа над самолетами уже началась. Это будет современный цифровой самолет с сертификатом эксплуатации”, — отметил он.
Как сообщал УНН, Кабмин расширил перечень поддерживаемых государством самолетостроительных предприятий.