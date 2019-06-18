МВД приобретет 13 самолетов Ан-178 - Аваков

“Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих”, — заявил министр.

Отмечается, что “через три года самолеты уже будут на службе”, а уже этой осенью состоятся демонстрационные полеты Ан-178 для МВД.

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Также глава министерства внутренних дел отметил, что по техническим характеристикам данный самолет — лучший в своем классе.

“Ан-178 подходит нам по всем техническим характеристикам. Он будет использоваться ГСЧС для пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии, начиная с десантирования, заканчивая перевозками. Это классический военно-транспортный самолет”, — сказал он.

Президент авиаконцерна “Антонов” Александр Донец рассказал, что работа над изготовлением самолетов пока продолжается.

“Мы достигли консенсуса по технологических моментов, связанных с комплектацией этой машины. Реальная работа над самолетами уже началась. Это будет современный цифровой самолет с сертификатом эксплуатации”, — отметил он.

Как сообщал УНН, Кабмин расширил перечень поддерживаемых государством самолетостроительных предприятий.