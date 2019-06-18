Україна і Франція обговорили спільне виробництво патрульних катерів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і міністр фінансів Франції Бруно ле Мер обговорили спільне виробництво в Україні патрульних катерів для прикордонників. Про це голова МВС повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"З міністром фінансів Франції Бруно ле Мером обговорили питання спільного виробництва в Україні патрульних катерів для наших прикордонників. Унікальність - алюмінієві кораблі, виробництво яких наразі відсутнє в Україні", - вказав Аваков.
Він описав катери як "легкі та маневрові для моніторингу кордону та спецоперацій".
Раніше екс-голова Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив, що для створення в Азовському та Чорному морях потужного і мобільного угрупування прикордонних кораблів і катерів Україна веде переговори з французькою стороною про купівлю 22 сучасних патрульних кораблів.
Окрім того, за даними прес-служби МВС, міністр внутрішніх справ під час візиту на авіашоу у Францію анонсував придбання МВС 13 українських літаків Ан-178.