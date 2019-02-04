Україна веде з Францією переговори про купівлю 22 патрульних кораблів

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Для створення в Азовському та Чорному морях потужного і мобільного угрупування прикордонних кораблів і катерів Україна веде переговори з французькою стороною про купівлю 22 сучасних патрульних кораблів. Про це заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал в інтерв’ю одному з українських телеканалів, відповідаючи на запитання про те, які дії здійснюють українські прикордонники після інциденту у Керченській протоці, передає УНН.