Украина ведет с Францией переговоры о покупке 22 патрульных кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Для создания в Азовском и Черном морях мощной и мобильной группировки пограничных кораблей и катеров Украина ведет переговоры с французской стороной о покупке 22 современных патрульных кораблей. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал в интервью одному из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о том, какие действия осуществляют украинские пограничники после инцидента в Керченском проливе, передает УНН.
"При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. В случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст нам полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную ее защиту", - отметил Цигикал.
Отмечается, что эти корабли могут оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.
По его словам, еще одним важным элементом в усилении украинских морских подразделений в Азовском море является система контроля за надводной обстановкой.
"Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы", - добавил глава пограничного ведомства.
Также он отметил, что отремонтировано несколько украинских кораблей и катеров, а в прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками и проведен ремонт корабля "Донбасс".
Как сообщал УНН, украинские корабли продолжают быть приведены в полную боевую готовность.