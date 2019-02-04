Українські кораблі продовжують бути приведені в повну бойову готовність

“Після подій 25 листопада ми привели наші кораблі у повну бойову готовність. Усі вони все ще перебувають на позиціях і проходять відповідні тренування. Звісно, з огляду на льодову обстановку”, - зазначив Петро Цигикал.

Проте, за його словами, в разі військової агресії проти України сил лише Морської охорони ДПСУ буде замало, тому відбувається співпраця з ООС.

“Ми відпрацьовуємо заходи протидії спільно із штабом ООС та в єдиному задумі сил сектора Національної безпеки і оборони. Державна прикордонна служба в цій системі займає не основне, але й далеко не останнє місце. Зараз ми також опрацьовуємо можливі варіанти посилення наших морських підрозділів в Азовському морі”, - додав голова ДПСУ.

Як повідомляв УНН, 4 грудня 2018 року Держприкодонслужба привела кораблі і катери у повну боєготовність.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.