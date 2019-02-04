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Украинские корабли продолжают быть приведены в полную боевую готовность

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Государственная пограничная служба Украины в пределах компетенции продолжает отслеживать и документировать незаконную деятельность России в акватории Азовского и Черного морей. Это касается и хозяйственной деятельности и военной агрессии. Отныне украинские корабли находятся в полной боевой готовности. Об этом рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины генерал-полковник Петр Цигикал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"После события 25 ноября мы привели наши корабли в полную боевую готовность. Все они все еще находятся на позициях и проходят соответствующие тренировки. Конечно, учитывая ледовую обстановку", - отметил Петр Цигикал.

Однако, по его словам, в случае военной агрессии против Украины сил только Морской охраны ГПСУ будет мало, поэтому происходит сотрудничество с ООС.

"Мы отрабатываем меры противодействия совместно со штабом ООС и в едином замысле сил сектора национальной безопасности и обороны. Государственная пограничная служба в этой системе занимает не основное, но далеко не последнее место. Сейчас мы также прорабатываем возможные варианты усиления наших морских подразделений в Азовском море", - добавил глава ГПСУ.

Как сообщал УНН, 4 декабря 2018 Госпогранслужбы привела корабли и катера в полную боеготовность.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранены и захвачены в плен членов их экипажей.

Украинские Национальные Новости

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