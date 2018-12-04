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Держприкодонслужба привела кораблі і катери у повну боєготовність

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Всі кораблі і катери Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність. Про це заявив Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал під час інтерв’ю в ефірі одного з українських телеканалів, відповідаючи на запитання про те, як змінилася робота Морської охорони прикордонного відомства після інциденту у Керченській протоці. Про це повідомив Відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Всі кораблі і катери Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність. Практично весь плавсклад знаходиться сьогодні в морі”, — сказав Петро Цигикал.

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Петро Цигикал відзначив, що з 1 грудня введено в штат управління Морської охорони. Раніше морські прикордонні загони входили в склад сухопутних регіональних управлінь.

“Щоб об’єднати зусилля ми створили морське регіональне управління”, — відмітив очільник прикордонного відомства.

Він додав, що українські прикордонники здійснюють супроводження суден в акваторії Азовського моря, попереджають рибалок і капітанів інших суден, які проходять Керченську протоку, про те що у відношенні них можуть бути застосовані певні режимні заходи з боку Російської Федерації.

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Нагадаємо, в Азовському морі до кінця року планується створення військово-морської бази ВМС Збройних сил України.

28 листопада внаслідок інциденту у Керченській протоці було оприлюднено указ про воєнний стан. Його запроваджено з 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

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