Держприкодонслужба привела кораблі і катери у повну боєготовність

“Всі кораблі і катери Держприкордонслужби приведені в повну бойову готовність. Практично весь плавсклад знаходиться сьогодні в морі”, — сказав Петро Цигикал.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністри НАТО разом з Клімкіним обговорять ситуацію у Керченській протоці

Петро Цигикал відзначив, що з 1 грудня введено в штат управління Морської охорони. Раніше морські прикордонні загони входили в склад сухопутних регіональних управлінь.

“Щоб об’єднати зусилля ми створили морське регіональне управління”, — відмітив очільник прикордонного відомства.

Він додав, що українські прикордонники здійснюють супроводження суден в акваторії Азовського моря, попереджають рибалок і капітанів інших суден, які проходять Керченську протоку, про те що у відношенні них можуть бути застосовані певні режимні заходи з боку Російської Федерації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У районі Керченської протоки через дії Росії відбулися серйозні аварії суден

Нагадаємо, в Азовському морі до кінця року планується створення військово-морської бази ВМС Збройних сил України.

28 листопада внаслідок інциденту у Керченській протоці було оприлюднено указ про воєнний стан. Його запроваджено з 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.