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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80367 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 135419 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131991 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 126297 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164033 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Госпогранслужба привела корабли и катера в полную боеготовность

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Об этом заявил Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о том, как изменилась работа Морской охраны пограничного ведомства после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил Отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

“Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море”, — сказал Петр Цигикал.

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Петр Цигикал отметил, что с 1 декабря введено в штат управление Морской охраны. Ранее морские пограничные отряды входили в состав сухопутных региональных управлений.

“Чтобы объединить усилия мы создали морское региональное управление”, — отметил глава пограничного ведомства.

Он добавил, что украинские пограничники осуществляют сопровождение судов в акватории Азовского моря, предупреждают рыбаков и капитанов других судов, которые проходят Керченский пролив, о том, что в отношении них могут быть применены определенные режимные мероприятия со стороны Российской Федерации.

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Напомним, в Азовском море до конца года планируется создание военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины.

28 ноября в результате инцидента в Керченском проливе был обнародован указ о военном положении. Его ввели с 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

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