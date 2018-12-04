Госпогранслужба привела корабли и катера в полную боеготовность
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Об этом заявил Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о том, как изменилась работа Морской охраны пограничного ведомства после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил Отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море”, — сказал Петр Цигикал.
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Петр Цигикал отметил, что с 1 декабря введено в штат управление Морской охраны. Ранее морские пограничные отряды входили в состав сухопутных региональных управлений.
“Чтобы объединить усилия мы создали морское региональное управление”, — отметил глава пограничного ведомства.
Он добавил, что украинские пограничники осуществляют сопровождение судов в акватории Азовского моря, предупреждают рыбаков и капитанов других судов, которые проходят Керченский пролив, о том, что в отношении них могут быть применены определенные режимные мероприятия со стороны Российской Федерации.
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Напомним, в Азовском море до конца года планируется создание военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины.
28 ноября в результате инцидента в Керченском проливе был обнародован указ о военном положении. Его ввели с 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.