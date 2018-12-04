Госпогранслужба привела корабли и катера в полную боеготовность

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Об этом заявил Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о том, как изменилась работа Морской охраны пограничного ведомства после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил Отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.