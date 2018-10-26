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7 марта, 19:45 • 158544 просмотра

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7 марта, 17:42 • 149519 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138937 просмотра

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Украина и Беларусь подписали план консультаций между министерствами иностранных дел

Украина и Беларусь подписали план консультаций между министерствами иностранных дел

Киев  •  УНН

 • 12903 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Украина и Беларусь подписали План консультаций между министерствами иностранных дел. Соответствующий документ подписали сегодня в первую Форума регионов Украины и Беларуси министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его коллега из Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент УНН.

Также во время форума глава МИД Украины Павел Климкин и первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов подписали соглашение между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством спорта и туризма Беларуси о сотрудничестве.

Как сообщал УНН, также Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии.

Напомним, ранее П.Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз назвал "небылицей" заявление министра иностранных дел Украины.

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