Україна і Білорусь підписали план консультацій між міністерствами закордонних справ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна та Білорусь підписали План консультацій між міністерствами закордонних справ. Відповідний документ підписали сьогодні під час першого Форуму регіонів України та Білорусі міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його колега з Білорусі Володимир Макей, передає кореспондент УНН.
Також під час форуму очільник МЗС України Павло Клімкін та перший заступник міністра спорту і туризму Білорусі В’ячеслав Дурнов підписали угоду між Міністерством молоді та спорту України й Міністерством спорту й туризму Білорусі про співробітництво.
Як повідомляв УНН, також Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію.
Нагадаємо, раніше П.Клімкін заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним. Прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз назвав “небилицею” заяву міністра закордонних справ України.