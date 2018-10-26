Україна і Білорусь підписали план консультацій між міністерствами закордонних справ

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна та Білорусь підписали План консультацій між міністерствами закордонних справ. Відповідний документ підписали сьогодні під час першого Форуму регіонів України та Білорусі міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його колега з Білорусі Володимир Макей, передає кореспондент УНН.