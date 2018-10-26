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Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію

Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна та Білорусь підписали угоду про реадмісію. Підписали її представники двох країн під час першого форуму регіонів двох країн, передає кореспондент УНН.

Угоду про реадмісію підписали голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк та міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич.

Раніше Президент Петро Порошенко підписав розпорядження, яким уповноважив голову Державної міграційної служби Максима Соколюка на підписання угоди між Україною та Республікою Білорусь про реадмісію.

Нагадаємо, Білорусь оголосила персонами нон грата двох звинувачених у шпигунстві іноземців. Водночас у Білорусі заявили, що розглядають питання про помилування українця Шаройка, звинуваченого у шпигунстві.

Українець Павло Шаройко був засуджений у Білорусі за підозрою у шпигунстві. Він був затриманий КДБ РБ 25 жовтня 2017 року.

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