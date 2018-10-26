Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украина и Беларусь подписали соглашение о реадмиссии. Подписали его представители двух стран во время первого форума регионов двух стран, передает корреспондент УНН.
Соглашение о реадмиссии подписали председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
Ранее Президент Петр Порошенко подписал распоряжение, которым уполномочил председателя Государственной миграционной службы Максима Соколюка на подписание соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии.
Напомним, Беларусь объявила персонами нон грата двух обвиняемых в шпионаже иностранцев. В то же время в Беларуси заявили, что рассматривают вопрос о помиловании украинца Шаройко, обвиняемого в шпионаже.
Украинец Павел Шаройко был осужден в Беларуси по подозрению в шпионаже. Он был задержан КГБ РБ 25 октября 2017 года.