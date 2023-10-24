Украина экспортировала по временному морскому коридору почти 700 тыс. тонн зерна - министр

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“В августе мы открыли временный коридор по Черному морю. Он работает благодаря поддержке наших вооруженных сил и доверию международных партнеров. С каждым днем количество кораблей, которые заходят в порты, увеличивается. За время работы нового коридора в порты зашло 38 судов, вышло более 30, конечно не все они с зерном. Но мы смогли вывезти почти 700 тысяч тонн зерна. Но больше всего нашей продукции сейчас экспортируется по Дунаю через Румынию. И мы искренне благодарны румынским коллегам за понимание, поддержку и сотрудничество”, - сказал Сольский.

Детали

Министр также сообщил, что в сентябре через дунайские порты экспортировали почти 2,3 млн тонн агропродукции. В августе этот показатель был несколько выше - 2,4 млн тонн. В целом весь экспорт аграрной продукции в сентябре составил 3,6 млн тонн. Сольский отметил, что таких объемов недостаточно для вывоза всей предусмотренной к экспорту агропродукции.

“Мы должны экспортировать около 6 млн тонн в месяц, чтобы сохранить наше сельское хозяйство, как ключевую отрасль экономики. Обеспечить такой объем транспортировки можно только восстановив полноценную работу глубоководных портов "Большой Одессы". Мы видим тенденцию к увеличению количества кораблей, которые выходят из наших портов. Надеемся, она сохранится”, - подчеркнул министр.

Сольский также отметил, что введенные Еврокомиссией ограничения на отдельные виды украинской агропродукции не повлияли на стабилизацию цен, как того ожидали некоторые приграничные страны. Цены и в дальнейшем продолжают снижаться. “На это влияет немало факторов, в частности, высокие урожаи в Бразилии и Австралии. Очевидно, что ключевую роль в снижении цен играет не украинское зерно”, - отметил Сольский.

Он также напомнил, что для экспорта Украина разработала новый механизм. Речь идет о лицензировании отдельных видов агропродукции. Предполагается выдача лицензии от правительства в течение 30-ти дней со дня получения заявки на экспорт. В это время Украина информирует Еврокомиссию и соответствующую страну о получении заявки. Без согласования этой страны лицензия на экспорт из Украины не выдается. Сольский пригласил страны, которые еще не определились, приобщаться к внедрению такого формата сотрудничества.

Также министр призвал своих международных коллег поддержать программу Президента Зеленского Grain From Ukraine. По его словам, 2-й саммит Grain From Ukraine состоится 26 ноября.

Напомним

Около сотни судов планируют воспользоваться новым коридором в Черном море для экспорта украинского продовольствия.