Україна експортувала тимчасовим морським коридором майже 700 тис. тонн зерна - міністр

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“У серпні ми відкрили тимчасовий коридор Чорним морем. Він працює завдяки підтримці наших збройних сил і довірі міжнародних партнерів. З кожним днем кількість кораблів, які заходять в порти, збільшується. За час роботи нового коридору в порти зайшло 38 суден, вийшло понад 30, звичайно не усі вони з зерном. Та ми змогли вивезти майже 700 тисяч тонн зерна. Але найбільше нашої продукції зараз експортується Дунаєм через Румунію. І ми щиро вдячні румунським колегам за розуміння, підтримку і співпрацю”, - сказав Сольський.

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Міністр також повідомив, що у вересні через дунайські порти експортували майже 2,3 млн тонн агропродукції. У серпні цей показник був дещо вищий - 2,4 млн тонн. Загалом весь експорт аграрної продукції у вересні становив 3,6 млн тонн. Сольський наголосив, що таких обсягів недостатньо для вивезення всієї передбаченої до експорту агропродукції.

“Ми маємо експортувати близько 6 млн тонн на місяць, щоб зберегти наше сільське господарство, як ключову галузь економіки. Забезпечити такий обсяг транспортування можна лише відновивши повноцінну роботу глибоководних портів "Великої Одеси". Ми бачимо тенденцію до збільшення кількості кораблів, які виходять з наших портів. Сподіваємося, вона збережеться”, - підкреслив міністр.

Сольський також зазначив, що введені Єврокомісією обмежнення на окремі види української агропродукції не вплинули на стабілізацію цін, як того очікували деякі прикордонні країни. Ціни і надалі продовжують знижуватись. “На це впливає чимало чинників, зокрема, високі врожаї в Бразилії та Австралії. Очевидно, що ключову роль у зниженні цін грає не українське зерно”, - наголосив Сольський.

Він також нагадав, що для експорту Україна розробила новий механізм. Йдеться про ліцензування окремих видів агропродукції. Передбачається видача ліцензії від уряду протягом 30-ти днів з дня отримання заявки на експорт. У цей час Україна інформує Єврокомісію та відповідну країну про отримання заявки. Без погодження цієї країни ліцензія на експорт з України не видається. Сольський запросив країни, які ще не визначились, долучатись до впровадження такого формату співпраці.

Також міністр закликав своїх міжнародних колег підтримати програму Президента Зеленського Grain From Ukraine. З його слів, 2-й саміт Grain From Ukraine відбудеться 26 листопада.

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Близько сотні суден планують скористатися новим коридором у Чорному морі для експорту українського продовольства.