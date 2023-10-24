Близько сотні суден планують скористатися новим коридором у Чорному морі для експорту українського продовольства - президент
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Коли зникає український продовольчий експорт, руйнується увесь глобальний продовольчий ринок. Про це під час саміту Міжнародної Кримської платформи сказав президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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«Україна змогла повернути Чорному морю роль безпекової артерії, від якої залежить глобальна продовольча стабільність. Без нашого аграрного експорту цінова криза на ринку продовольства та соціальний хаос стають загрозами для десятків націй від Західного узбережжя Африки до Бангладеш. Коли зникає український продовольчий експорт, руйнується увесь глобальний продовольчий ринок», - сказав він.
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Він нагадав, що попри війну та постійну протидію росії Україна намагається постійно відновлювати шляхи постачання зерна на світовий ринок. Зокрема, запустила тимчасові експортні маршрути з чорноморських портів на додачу до експорту через порти Дунаю. За словами президента, від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі на завантаження зайшли майже 50 суден, ще більше 50 заявлені на підхід.
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