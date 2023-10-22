Туреччина активно задіяна в збереженні зернового коридору – МЗС України

Нагадав, що Туреччина спільно з Болгарією та Румунією розпочали розмінування морських коридорів, якими експортується українське зерно

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“Не слід забувати, що Туреччина активно задіяна в процесі збереження зернового коридора. Спільно з нашими сусідами Болгарією та Румунією вони працюють над розмінуванням тих коридорів, по яких Україна здійснює транспорт збіжжя”

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