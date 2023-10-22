Туреччина активно задіяна в збереженні зернового коридору – МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Туреччина активно задіяна у збережені нового зернового коридору з України. Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив заступник міністра зовнішніх справ України Микола Точицький, пише УНН.
Нагадав, що Туреччина спільно з Болгарією та Румунією розпочали розмінування морських коридорів, якими експортується українське зерно
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“Не слід забувати, що Туреччина активно задіяна в процесі збереження зернового коридора. Спільно з нашими сусідами Болгарією та Румунією вони працюють над розмінуванням тих коридорів, по яких Україна здійснює транспорт збіжжя”
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