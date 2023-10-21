Зеленський поговорив з Ердоганом: обговорили зернову ініціативу та події в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомяє УНН з посиланням на Телеграм-канал Зеленського.
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«Під час розмови з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом висловив вдячність Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Обговорили наступний раунд переговорів щодо Формули миру, який відбудеться на Мальті. Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію», - повідомив Володимир Зеленський.
Говорили керівник двох країні і про продовольчу безпеку.
«Продовольча безпека. Попри зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи, Україна залишається відданою своїй життєво важливій ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки та забезпечує роботу Чорноморського зернового коридору. Ми також обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з необхідністю забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права», - повідомив Президент України.