Турция активно задействована в сохранении зернового коридора - МИД Украины

Напомнил, что Турция совместно с Болгарией и Румынией начали разминирование морских коридоров, по которым экспортируется украинское зерно

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“Не следует забывать, что Турция активно задействована в процессе сохранения зернового коридора. Совместно с нашими соседями Болгарией и Румынией они работают над разминированием тех коридоров, по которым Украина осуществляет транспорт зерна”

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