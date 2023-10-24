Около сотни судов планируют воспользоваться новым коридором в Черном море для экспорта украинского продовольствия - президент

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«Украина смогла вернуть Черному морю роль артерии безопасности, от которой зависит глобальная продовольственная стабильность. Без нашего аграрного экспорта ценовой кризис на рынке продовольствия и социальный хаос становятся угрозами для десятков наций от Западного побережья Африки до Бангладеш. Когда исчезает украинский продовольственный экспорт, разрушается весь глобальный продовольственный рынок», - сказал он.

Детали

Он напомнил, что несмотря на войну и постоянное противодействие России Украина пытается постоянно восстанавливать пути поставки зерна на мировой рынок. В частности, запустила временные экспортные маршруты из черноморских портов в дополнение к экспорту через порты Дуная. По словам президента, с начала работы нового экспортного коридора в Черном море на загрузку зашли почти 50 судов, еще более 50 заявлены на подход.

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