Около сотни судов планируют воспользоваться новым коридором в Черном море для экспорта украинского продовольствия - президент
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Когда исчезает украинский продовольственный экспорт, разрушается весь глобальный продовольственный рынок. Об этом во время саммита Международной Крымской платформы сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
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«Украина смогла вернуть Черному морю роль артерии безопасности, от которой зависит глобальная продовольственная стабильность. Без нашего аграрного экспорта ценовой кризис на рынке продовольствия и социальный хаос становятся угрозами для десятков наций от Западного побережья Африки до Бангладеш. Когда исчезает украинский продовольственный экспорт, разрушается весь глобальный продовольственный рынок», - сказал он.
Детали
Он напомнил, что несмотря на войну и постоянное противодействие России Украина пытается постоянно восстанавливать пути поставки зерна на мировой рынок. В частности, запустила временные экспортные маршруты из черноморских портов в дополнение к экспорту через порты Дуная. По словам президента, с начала работы нового экспортного коридора в Черном море на загрузку зашли почти 50 судов, еще более 50 заявлены на подход.
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