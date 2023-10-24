До повної деокупації української землі не може бути розмов про мир з росією - Стефанчук під час саміту Кримської платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Без повного відновлення територіальної цілісності України включно з Кримом не буде ні справедливого миру для України, ні безпеки для всього світу. Про це сказав голова Верховної Раді Руслан Стефанчук під час виступу на другому Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
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«Незаконна окупація та анексія росією Криму у 2014 році стали плацдармом для подальшого нападу та агресивної війни у 2022 році. Будемо відверті, відповідь світу на окупацію українського Криму та Донбасу була кволою та недостатньою для втримання кремлівського режиму від наступних, більш агресивних кроків. Міжнародні механізми та превенції вирішення конфліктів не спрацювали. Тепер лише від нас залежить, чи буде наступна фаза агресії. Тому ми з впевненістю говоримо: без повного відновлення територіальної цілісності України включно з Кримом не буде ні справедливого миру для України, ні безпеки для всього світу», - сказав він.
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Він наголосив, що не може бути переговорів про мир або перемир’я, поки російські військові залишатимуться на міжнародно визнаній території України, а тим часом Україна потребуватиме підсилення міжнародної підтримки, включно з надійним постачанням зброї та боєприпасів.
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