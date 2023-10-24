До полной деоккупации украинской земли не может быть разговоров о мире с оссией - Стефанчук во время саммита Крымской платформы

Цитата

«Незаконная оккупация и аннексия россией Крыма в 2014 году стали плацдармом для дальнейшего нападения и агрессивной войны в 2022 году. Будем откровенны, ответ мира на оккупацию украинского Крыма и Донбасса был слабым и недостаточным для удержания кремлевского режима от следующих, более агрессивных шагов. Международные механизмы и превенции решения конфликтов не сработали. Теперь только от нас зависит, будет ли следующая фаза агрессии. Поэтому мы с уверенностью говорим: без полного восстановления территориальной целостности Украины включая Крым не будет ни справедливого мира для Украины, ни безопасности для всего мира», - сказал он.

Детали

Он подчеркнул, что не может быть переговоров о мире или перемирии, пока российские военные будут оставаться на международно признанной территории Украины, а тем временем Украина будет нуждаться в усилении международной поддержки, включая надежные поставки оружия и боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чехии заявили, что важнейшая цель саммита Крымской платформы – это не забывать о полуострове