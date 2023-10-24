До полной деоккупации украинской земли не может быть разговоров о мире с оссией - Стефанчук во время саммита Крымской платформы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Без полного восстановления территориальной целостности Украины включая Крым не будет ни справедливого мира для Украины, ни безопасности для всего мира. Об этом сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время выступления на втором Парламентском саммите Международной Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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«Незаконная оккупация и аннексия россией Крыма в 2014 году стали плацдармом для дальнейшего нападения и агрессивной войны в 2022 году. Будем откровенны, ответ мира на оккупацию украинского Крыма и Донбасса был слабым и недостаточным для удержания кремлевского режима от следующих, более агрессивных шагов. Международные механизмы и превенции решения конфликтов не сработали. Теперь только от нас зависит, будет ли следующая фаза агрессии. Поэтому мы с уверенностью говорим: без полного восстановления территориальной целостности Украины включая Крым не будет ни справедливого мира для Украины, ни безопасности для всего мира», - сказал он.
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Он подчеркнул, что не может быть переговоров о мире или перемирии, пока российские военные будут оставаться на международно признанной территории Украины, а тем временем Украина будет нуждаться в усилении международной поддержки, включая надежные поставки оружия и боеприпасов.
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