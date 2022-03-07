Украина ждет решения о закрытии неба или предоставлении боевых самолетов – Зеленский

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"Ночью оккупанты ударили по Николаеву. Прямо по жилым районам. Из реактивной артиллерии. Били по Харькову. Спальные районы мирного города. Били по другим городам Украины. Никакого военного смысла. Просто террор. Держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля и многих других городов и городков, поселков, которые оккупанту удалось захватить. Временно. Пока не получат наказания, а они получат. Наши Вооруженные силы знают, как это делать", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что враг устал и деморализован.

"Они пришли на нашу землю искать то, чего здесь никогда не было. Трусость. Согласие на рабство. Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома. Разрушены панельные многоэтажки. Уничтожены обычные машини. Ракети, авиабомбы, "Грады", миномети. Против людей. Ощущение - будто это в другой стране. Но это в нашей стране. В нашей. Которая всегда хотела мира больше всего", - отметил Зеленский.

Президент спросил, сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной.

"Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очищение неба. Либо силой, которая у вас есть, либо вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе. Чтобы доказать - человечность одержит победу. Как можно быстрее", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Как писал УНН, министры иностранных дел стран НАТО 4 марта обсуждали вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной, однако они не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Как заявил Президент Владимир Зеленский, отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет дальнейшей бомбардировке войсками Российской Федерации территории Украинского государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что закрытие неба над Украиной со стороны НАТО сработает, только если Альянс уверен в своих силах перед лицом России.