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Вторгнення Росії: Кулеба висловився про те, чи загострить ситуацію закрите небо над Україною

Вторгнення Росії: Кулеба висловився про те, чи загострить ситуацію закрите небо над Україною

Київ • УНН

 • 203023 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Закриття неба над Україною з боку НАТО спрацює, тільки якщо Альянс впевнений у своїх силах перед обличчям Росії. Про це на брифінгу в суботу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пишеУНН.

Цитата

"Позиція НАТО по безпольотній зоні (над Україною - ред.) розчаровує. На жаль, я повинен сказати, що через рішення не встановлювати безпольотну зону російські ВПС будуть вбивати більше мирних жителів з повітря", - сказав міністр.

Деталі

За його словами, Міністерство продовжує закликати НАТО встановити безпольотну зону над Україною. Також у МЗС закликають Міжнародне агентство з атомної енергії та ООН забезпечити безпеку діючих в Україні атомних електростанцій.

"Звичайно, є дискусія - чи буде безпольотна зона загострювати ситуацію або безпольотна зона принесе більше безпеки Україні. Відповідь на це питання залежить від того, наскільки НАТО впевнений у собі. Якщо НАТО вважає, що у нього достатньо сил, щоб встановити безпольотну зону, виходячи з того, що Росія не посміє вступити у військовий бій з літаками НАТО, що патрулюють небо України, тоді безпольотна зона повинна бути встановлена", - сказав Кулеба.

"Якщо ж НАТО не буде відчувати себе впевнено і не повірить, що у нього достатньо сил, щоб протистояти Росії в повітрі над Україною, то безпольотну зону в Україні вони, звичайно, не встановлять. Це дуже просто. Так це бачать жителі України, і, як я вже сказав, оголошене досі рішення викликає розчарування, але я думаю, що НАТО має більше про це подумати, тому що, врешті - решт, вся справа в порятунку життів невинних людей", - додав він.

Раніше

Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, однак не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.

Як заявив Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшому бомбардуванню військами Російської Федерації території Української держави.

Українські Національні Новини

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