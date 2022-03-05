Вторгнення Росії: Кулеба висловився про те, чи загострить ситуацію закрите небо над Україною

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"Позиція НАТО по безпольотній зоні (над Україною - ред.) розчаровує. На жаль, я повинен сказати, що через рішення не встановлювати безпольотну зону російські ВПС будуть вбивати більше мирних жителів з повітря", - сказав міністр.

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За його словами, Міністерство продовжує закликати НАТО встановити безпольотну зону над Україною. Також у МЗС закликають Міжнародне агентство з атомної енергії та ООН забезпечити безпеку діючих в Україні атомних електростанцій.

"Звичайно, є дискусія - чи буде безпольотна зона загострювати ситуацію або безпольотна зона принесе більше безпеки Україні. Відповідь на це питання залежить від того, наскільки НАТО впевнений у собі. Якщо НАТО вважає, що у нього достатньо сил, щоб встановити безпольотну зону, виходячи з того, що Росія не посміє вступити у військовий бій з літаками НАТО, що патрулюють небо України, тоді безпольотна зона повинна бути встановлена", - сказав Кулеба.

"Якщо ж НАТО не буде відчувати себе впевнено і не повірить, що у нього достатньо сил, щоб протистояти Росії в повітрі над Україною, то безпольотну зону в Україні вони, звичайно, не встановлять. Це дуже просто. Так це бачать жителі України, і, як я вже сказав, оголошене досі рішення викликає розчарування, але я думаю, що НАТО має більше про це подумати, тому що, врешті - решт, вся справа в порятунку життів невинних людей", - додав він.

Раніше

Як писав УНН, міністри закордонних справ НАТО 4 березня обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, однак не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.

Як заявив Президент Володимир Зеленський, відмовившись закрити небо над Україною, керівництво НАТО дало зелене світло подальшому бомбардуванню військами Російської Федерації території Української держави.