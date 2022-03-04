У НАТО обговорювали закриття неба над Україною. Але залучати свої літаки поки що не хочуть
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністри закордонних справ НАТО сьогодні обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, однак не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки. Про це заявив на пресконференції після позачергового засідання Північноатлантичної ради генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрг, пише УНН.
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"Про безпольотну зону було згадано. У той же час союзники погодилися, що у нас не повинно бути літаків НАТО, що діють над повітряним простором України, або військ НАТО на території України", - сказав генсек.
Раніше
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що візьме участь у зустрічі глав МЗС НАТО, де підніме питання про закриття неба над Україною.
Як повідомляв УНН, раніше петиція на порталі Оpenpetition з проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала достатню кількість підписів.