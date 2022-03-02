Петиція з проханням про закриття неба над Україною зібрала достатню кількість підписів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Петиція на порталі Оpenpetition з проханням у НАТО про закриття неба над Україною зібрала достатню кількість підписів. Про це інформує УНН з посиланням на дані порталу.
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Петиція під назвою "Люди в усьому світі просять НАТО закрити повітряний простір над Україною" створена за ініціативи Наталії Костюк вже зібрала 1 018 451 із 1 000 000 потрібних.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше повідомляв під час онлайнбрифінгу, що Україна звернулася до НАТО з проханням закрити повітряний простір над Україною.
Додамо
ЄС закриває повітряний простір для російських літаків – голова Єврокомісії. Згодом США приєдналася до закриття повітряного простору для літаків Росії.