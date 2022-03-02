Петиция с просьбой о закрытии неба над Украиной собрала достаточное количество подписей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Петиция на портале Оpenpetition с просьбой в НАТО о закрытии неба над Украиной собрала достаточное количество подписей. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные портала.
Детали
Петиция под названием "Люди во всем мире просят НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной" создана по инициативе Натальи Костюк уже собрала 1 018 451 из 1 000 000 нужных.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал во время онлайнбрифінгу, что Украина обратилась к НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство над Украиной.
Добавим
ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов - председатель Еврокомиссии. Впоследствии США присоединилась к закрытию воздушного пространства для самолетов России.