Петиция с просьбой о закрытии неба над Украиной собрала достаточное количество подписей

Детали

Петиция под названием "Люди во всем мире просят НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной" создана по инициативе Натальи Костюк уже собрала 1 018 451 из 1 000 000 нужных.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал во время онлайнбрифінгу, что Украина обратилась к НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство над Украиной.

Добавим

ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов - председатель Еврокомиссии. Впоследствии США присоединилась к закрытию воздушного пространства для самолетов России.