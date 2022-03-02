США закривають повітряний простір для літаків Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. США закриває повітряний простір країни для російських літаків. Про це заявив американський президент Джо Байден, під час виступу перед Палатою представників та Сенатом Конгресу США зі щорічним посланням “Про становище країни” про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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«Я оголошую, що ми приєднуємося до наших союзників та закриваємо американський повітряний простір для всіх російських рейсів», – сказав президент США.
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Ухваленню цього рішення передували консультації Європейського союзу та Сполучених Штатів із цього питання. У ЄС надали американським колегам більше інформації щодо закриття повітряного простору союзу для російських літаків, запровадженого після вторгнення Росії в Україну.
Європейські авіакомпанії вже стикаються з проблемою потенційно тривалого блокування ключових коридорів польотів у напрямку до Азії після того, як Євросоюз і Москва запровадили обопільну заборону на використання повітряного простору.
Авіакомпанія United Airlines і логістична компанія United Parcel Service заявили 1 лютого, що призупинили польоти над повітряним простором Росії, приєднавшись до інших великих авіакомпаній США – Delta Air Lines і American Airlines.
Додамо
ЄС закриває повітряний простір для російських літаків – голова Єврокомісії