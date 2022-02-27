ЄС закриває повітряний простір для російських літаків – голова Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Євросоюз повністю закриває повітряний простір для російських літаків. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.
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"Ми закриваємо повітряний простір ЄС для російських, зареєстрованих або підконтрольних Росії літаків", — йдеться в повідомленні.
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Зазначимо, що літаки не зможуть приземлитися, злетіти або облетіти територію ЄС. Це стосується і приватних літаків.
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Раніше низка європейських країн ухвалила рішення закрити повітряний простір для РФ на національному рівні.
First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.
They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.
Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ