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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЄС закриває повітряний простір для російських літаків – голова Єврокомісії

ЄС закриває повітряний простір для російських літаків – голова Єврокомісії

Київ • УНН

 • 172621 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Євросоюз повністю закриває повітряний простір для російських літаків. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Цитата

"Ми закриваємо повітряний простір ЄС для російських, зареєстрованих або підконтрольних Росії літаків", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначимо, що літаки не зможуть приземлитися, злетіти або облетіти територію ЄС. Це стосується і приватних літаків.

Додамо

Раніше низка європейських країн ухвалила рішення закрити повітряний простір для РФ на національному рівні.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.

They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.

Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

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