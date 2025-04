ЄС закриває повітряний простір для російських літаків – голова Єврокомісії

Цитата

"Ми закриваємо повітряний простір ЄС для російських, зареєстрованих або підконтрольних Росії літаків", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначимо, що літаки не зможуть приземлитися, злетіти або облетіти територію ЄС. Це стосується і приватних літаків.

Додамо

Раніше низка європейських країн ухвалила рішення закрити повітряний простір для РФ на національному рівні.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.



They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.



Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022