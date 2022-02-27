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15 марта, 19:03 • 82210 просмотра

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ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов – глава Еврокомиссии

ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов – глава Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 172617 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Цитата

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских, зарегистрированных или подконтрольных России самолетов", — говорится в сообщении.

Детали

Отметим, что самолеты не смогут приземлиться, взлететь или облететь территорию ЕС. Это касается и частных самолетов.

Добавим

Ранее ряд европейских стран принял решение закрыть воздушное пространство для РФ на национальном уровне.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.

They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.

Including the private jets of oligarchs.pic.twitter.com/o551M9zekQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)February 27, 2022

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