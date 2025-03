ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов – глава Еврокомиссии

Цитата

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских, зарегистрированных или подконтрольных России самолетов", — говорится в сообщении.

Детали

Отметим, что самолеты не смогут приземлиться, взлететь или облететь территорию ЕС. Это касается и частных самолетов.

Добавим

Ранее ряд европейских стран принял решение закрыть воздушное пространство для РФ на национальном уровне.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.



They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.



Including the private jets of oligarchs.pic.twitter.com/o551M9zekQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022