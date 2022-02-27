ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов – глава Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.
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"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских, зарегистрированных или подконтрольных России самолетов", — говорится в сообщении.
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Отметим, что самолеты не смогут приземлиться, взлететь или облететь территорию ЕС. Это касается и частных самолетов.
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Ранее ряд европейских стран принял решение закрыть воздушное пространство для РФ на национальном уровне.
First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.
They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.
Including the private jets of oligarchs.pic.twitter.com/o551M9zekQ