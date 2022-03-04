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15 марта, 19:03 • 77868 просмотра

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15 марта, 13:44 • 119283 просмотра

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В НАТО обсуждали закрытие неба над Украиной. Но вовлекать свои самолеты пока не хотят

Киев • УНН

 • 201445 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Министры иностранных дел НАТО сегодня обсуждали вопрос о введении над Украиной бесполетной зоны, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты. Об этом заявил на пресс-конференции после внеочередного заседания Североатлантического совета генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрг, пишет УНН.

Цитата

"О бесполетной зоне было упомянуто. В то же время союзники согласились, что у нас не должно быть самолетов НАТО, действующие над воздушным пространством Украины, или войск НАТО на территории Украины", - сказал генсек.

Ранее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что примет участие во встрече глав МИД НАТО где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной.

Как сообщал УНН, ранее петиция на портале Оpenpetition с просьбой к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала достаточное количество подписей.

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