НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону - Зеленський

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"Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але… Я не знаю, кого ви можете захистити, чи здатні захистити ви свої країні – країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє", – заявив Зеленський.

Президент висловив думку, що НАТО самі створили те, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти Північноатлантичного альянсу.

"Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений внутрішньо. Хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей, про людяність. А про що ви думали на тому засіданні? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас! Через вашу слабкість. Через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні - це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум", - повідомив він.

Нагадаємо

Зеленський нагородив орденами та медалями 76 військових, з них 37 — посмертно.