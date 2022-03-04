НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать бесполетную зону - Зеленский

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"Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, но... Я не знаю, кого вы можете защитить, способны ли защитить вы свои страны - страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литр нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за нашу общую свободу, за наше общее будущее", - заявил Зеленский.

Президент выразил мнение, что НАТО сами создали то, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против Североатлантического альянса.

"Это самогипноз тех, кто слаб, неуверен внутренне. Хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем есть у нас. А о чем вы думали на том заседании? Все люди, которые погибнут от этого дня, погибнут также и из-за вас! За вашу слабость. Через вашу разобщенность. Все, на что смог Альянс на сегодня - это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Видимо, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум", - сообщил он.

Напомним

Зеленский наградил орденами и медалями 76 военных, из них 37 — посмертно.